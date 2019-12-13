سافر لأجل العلاج.. مقتل شاب سعودي بظروف غامضة في مصر

لقي مواطن سعودي شاب، يدعى راجح الحارثي، مصرعه في جريمة قتل غامضة الدوافع داخل أحد المنازل في القاهرة، التي كان يزورها بغرض العلاج.

وكشفت وسائل إعلام سعودية، يوم الجمعة، أن الشاب الحارثي لقي مصرعه متأثرًا بعدة طعنات تعرض لها قبل يومين على يد أشخاص مجهولين اقتحموا الشقة التي يقيم فيها.

ويحمل الضحية الاسم ذاته للمنشد ونجم قناة ”بداية“ الذي سارع لنفي كونه الضحية، في الجريمة التي أثارت ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.

الله يعفر له ويرحمه ويصبر اهله

انا بخير ياجماعه والله يعطيكم العافية

عـ حبكم واتصالاتكم توي صاحي من النوم متروع لكن الله يكفينا شر موت الفجأه ولا يرينا مكروه في من نحب.. • تشابه اسماء .

#اغتيال_راجح_الحارثي_في_مصر — راجح الحارثي (@rajeh_90) December 13, 2019

وقالت صحيفة ”سبق“: إن الحارثي قاوم مهاجميه قبل أن يلقى حتفه، مرجحةً أن تكون دوافع الجريمة السرقة، مشيرةً إلى كون الضحية يتواجد في مصر لأجل زراعة أسنان في أحد المراكز الطبية في العاصمة المصرية.

ولم تعلق السفارة السعودية في مصر على الحادثة، وما إذا كانت تتابع تحقيقات السلطات الأمنية المصرية حولها.

ونقلت تقارير محلية عن شقيق الحارثي قوله إن العائلة تلقت اتصالًا يفيد بتعرض راجح للطعن ومن ثم لقي حتفه، وإن المعلومات المتوفرة لديه تقول إنه تم القبض على ثلاثة متهمين.

ولا يزال الغموض يحيط بالحادثة ودوافعها، فيما تترقب عائلة الشاب وصول جثمانه إلى مدينة جدة.