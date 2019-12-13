اكتشاف كاميرات مراقبة سرية في غرف نوم فندق عالمي (صور)

بدأت السلطات الأمريكية تحقيقًا في قضية اكتشاف كاميرات سرية في غرف نوم أحد فروع سلسلة فنادق ”حياة“ في ولاية مينيسوتا الأمريكية.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، اكتشفت الكاميرات في عدة غرف، في فندق ”حياة ريجنسي“ بوسط مدينة ”مينيابوليس“ بولاية مينيسوتا الأمريكية، وجرى إبلاغ الشرطة بها.

ووفقًا للتقارير، لم يتضح بعد ما إذا كانت الكاميرات قد صورت أيًا من الضيوف دون علمهم، ولكن من المتوقع أن تكشف الشرطة ذلك بواسطة تقنيات التنقيب عن البيانات.

وقال ”جون إلدر“ المتحدث باسم الشرطة: ”لم نستخرج أي بيانات من الكاميرات بعد، ونحن نعمل الآن على تحديد ما قد تحتويه“.

وأكد أن عدة غرف قد تأثرت بهذا الخرق الواضح للخصوصية، وأن الشرطة لا تعتقد أن الفندق أو موظفيه متورطون في الجريمة.

ومن جانبه، قال الفندق في بيان: ”سلامة وأمن الضيوف والزملاء أولوية قصوى في فندق حياة ريجنسي في مينيابوليس، ونحن نتعاون بالكامل مع السلطات في تحقيقاتها، ونطلب أن تُوجه الأسئلة إلى السلطات.

وقال خبير الأمن السيبراني مارك لانترمان: ”هذا الحادث ليس صادمًا، فمن السهل جدًا اختراق شبكة Wi-Fi الفندق وتشغيل كاميرا وبث الفيديو عبر الإنترنت إلى كمبيوتر المتلصص“، موضحًا أنه من الصعب جدًا العثور على المسؤول عن الجريمة.

يذكر أن ”فنادق حياة ريجنسي“ والتي تتخذ من دبي مقرًا إقليميًا لها، تعتبر سلسلة عالمية لها عدة فروع في الشرق الأوسط، وكشفت مؤخرًا عن خطتها لافتتاح 21 فندقًا ومنتجعًا فاخرًا جديدًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بحلول نهاية عام 2020.