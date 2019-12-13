الجيش النيوزيلندي ينتشل 6 جثث من جزيرة بركانية

انتشل فريق من الجيش النيوزيلندي، يرتدي أقنعة واقية من الغاز وسترات مقاومة للاشتعال، 6 جثث اليوم الجمعة من الجزيرة التي شهدت ثوران بركان هذا الأسبوع، في حين يعكف الأطباء على إسعاف الناجين المصابين بحروق شديدة.

وانطلق الفريق المؤلف من 8 أشخاص قبل الفجر وأمضى 4 ساعات في وايت آيلند، الجزيرة التي يقول خبراء إن بركانها قد يثور مجددًا.

ونجح الفريق في انتشال 6 من 8 جثث على الجزيرة ونقلهم إلى سفينة دورية بحرية تمهيدًا لنقلهم إلى البر الرئيسي للتعرف عليهم.

ولم يفلح الفريق في العثور على الجثتين الباقيتين، لأن معدات الحماية الثقيلة التي اضطروا لارتدائها أبطأت العملية المعقدة.

وقالت الشرطة إن فرق الغطس المنتشرة في المياه حول الجزيرة لم تعثر على شيء وستعاود المحاولة غدًا السبت.

وقال مفوض شرطة نيوزيلندا، مايك بوش، للصحفيين في واكاتاني على بعد نحو 50 كيلومترًا غرب الجزيرة: ”لم ينته الأمر بعد“.

وثار البركان الذي يعد مزارًا سياحيًا شهيرًا لرحلات اليوم الواحد، الاثنين الماضي، وانبعثت منه غازات ورماد فوق الجزيرة.

وكان على الجزيرة وقت ثوران البركان 47 شخصًا، منهم سائحون من أستراليا والولايات المتحدة وألمانيا والصين وماليزيا.

ولا يزال العدد الرسمي للقتلى 8 نظرًا لأن الجثث على الجزيرة مصنفة على أنها أشخاص مفقودون لحين تحديد هوية الضحايا.