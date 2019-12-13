فيديو على ”فيسبوك“ ينقذ شابين علقا وسط الثلوج على قمة جبل بالمغرب

تمكنت مصالح المياه والغابات ومصالح الإنقاذ والأمن في المغرب، من إنقاذ شابين كانا عالقين وسط الثلوج على قمة جبل ”تدغين“ ضواحي مدينة الحسيمة شمالي البلاد، بفضل فيديو الاستغاثة الذي نشره أحدهما على فيسبوك.

وكتبت فاطمة الحسني رئيسة جهة ”طنجة تطوان الحسيمة“ على صفحتها في فيسبوك: ”حمدا لله، فقد تم إنقاذ الشابين العالقين بمرتفعات ايساغن، بفضل تدخل السلطات وبدعم من بعض المتطوعين“.

كما تقدم أحد الشابين بالشكر على صفحته في ”فيسبوك“ لسكان قري ”أزيلة“ الذين كان لهم دور كبير في إنقاذه هو وصديقه، لدرجة أن بعضهم أصيب بجروح وهو يحاول الوصول إلى مكانهما، على حد قوله.

وعلق السائحان المغربيان إسماعيل وخالد، بقمة جبل في سلسلة جبال الريف، وأصيب أحدهما على مستوى القدم إضافة إلى نزيف في الأنف، الأمر الذي منعه من الحركة.

وكان الشاب المصاب يحاول منع صديقه من بث فيديو مباشر على فيسبوك، ويطلب منه أن يقوم باتصال هاتفي مباشر.

لكن يبدو أن اللجوء إلى فيسبوك كان قرارًا صائبًا، حيث أن الفيديو انتشر بشكل كبير بين رواد مواقع التواصل بالمغرب، فتجاوبت معه السلطات المعنية في المنطقة بشكل سريع، وأطلقت ابتداء من الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس، عملية بحث تكللت بالنجاح.