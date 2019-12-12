كويتي يسلِم نفسه للأمن بعد تسببه بوفاة معلمتين بحادث مروري

سلّم المواطن الكويتي المتسبب بالحادث المروري المروِع الذي أودى بحياة معلمتين من مدرسة سلافة بنت سعد، نفسه إلى الأجهزة الأمنية صباح يوم الخميس، وأحيل للتحقيق بعد استلام سيارته التي كان يستقلها وقت وقوع الحادث.

وكان الحادث المروري قد وقع يوم أمس، على طريق الفحيحيل مقابل منطقة ميناء عبدالله، وتسبب بوفاة المعلمتين هدية العدواني والجازي العجمي من قسم اللغة العربية، أثناء أدائهما للعمل الوظيفي بمتابعة تجهيزات لجان امتحان الصف الخامس، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

ونعى وزير التربية والتعليم العالي حامد العازمي، المعلمتين (العدواني والعجمي)، داعيًا لهما بالرحمة والصبر لذويهما، بعد مشاركة عدد من النشطاء لصور الحادث المروِع والدعاء للمعلمتين بالرحمة.

وتحتل الكويت المركز الثالث عالميًا من حيث عدد الوفيات بالحوادث المرورية، وتسجل الإحصائيات الرسمية التي تُصدرها وزارة الداخلية كل عام عشرات الآلاف من الحوادث المرورية، والتي يتفاوت فيها عدد الوفيات كل عام، إلا أنه يتجاوز المئات في كل إحصائية.