ارتفاع قتلى ثوران بركان نيوزيلندا إلى 8 أشخاص

ارتفع عدد ضحايا ثوران البركان الذي حدث في جزيرة ”وايت آيلاند“، شمالي نيوزيلندا، الاثنين الماضي، إلى 8 قتلى.

وبحسب ما ذكرته شرطة نيوزيلندا في بيان صادر عنها، الأربعاء، توفي شخصان من بين 30 مصابًا كانوا يتلقون العلاج بالمستشفى، ما أدى لارتفاع عدد القتلى إلى 8 أشخاص.

وأوضح البيان أنه لا يزال هناك 28 شخصًا يتلقون العلاج بالمستشفيات المختلفة، 20 منهم حالتهم حرجة، فيما لا يزال هناك 9 أشخاص في عداد المفقودين، 7 استراليون ونيوزيلنديان.

وفي سياق متصل، أشارت العديد من الصحف المحلية إلى أن احتمال مصرع الأشخاص التسعة المفقودين وارد بقوة.

والإثنين الماضي، كانت الشرطة النيوزيلندية، أعلنت مصرع 5 أشخاص على الأقل جراء ثوران البركان، ثم ارتفع العدد إلى 6 يوم الثلاثاء، قبل الحصيلة الأخيرة.

وبركان ”وايت آيلاند“ هو الوحيد النشط في نيوزيلندا، وسبق أن ثار مرتين أواخر 2012 وأوائل 2013.

وتعتبر هذه الجزيرة وجهة سياحية رائجة وواحدة من الأماكن البركانية الأكثر زيارة في العالم.