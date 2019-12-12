مقتل طيارين اثنين جراء تحطم مروحية عسكرية في روسيا

لقي طياران حتفهما، جرّاء سقوط مروحية عسكرية من طراز ”مي-28 إن“ في إقليم كراسنودار الروسي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن مروحية عسكريه من طراز ”مي-28 إن“، تحطمت في إقليم كراسنودار، مما أسفر عن مقتل طيارين.

وأضاف البيان، أن الحادث وقع حوالي الساعة 11:00 مساء بتوقيت موسكو، في إقليم كراسنودار بالقرب من مطار كورينوفسك خلال رحله تدريبية نفذت ليلًا في ظل ظروف جوية صعبة.

وتابع البيان، أن الرحلة نفذت بدون ذخيرة وأن تحطم الطائرة لم يترك أي خسائر مادية.

ونوه البيان إلى أن الطيارين ماتا في الحادث وتم إرسال فريق تحقيق خاص إلى الموقع للتحقيق في الحادث.