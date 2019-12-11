إصابته حرجة.. موظف سعودي يطلق النار على زميله بمحافظة بيشة

فتحت السلطات الأمنية في السعودية تحقيقًا للوقوف على ملابسات حادثة إطلاق موظف النار على زميله خارج الدوام الرسمي، مما دعا لنقله إلى المستشفى بحالة حرجة.

وقال موقع ”سبق“ المحلي: إن الجهات الأمنية بمحافظة بيشة تحقق بحادثة إطلاق موظف بإحدى البلديات التابعة لها النار على زميله خارج الدوام وخارج أسوار البلدية، نُقل في حالة حرجة على إثرها لمستشفى الملك عبدالله لتلقي العلاج.

وذكرت مصادر للموقع بأن الحادثة وقعت ”على إثر خلافات بين الموظفيْن، ليُنقل المصاب في حالة حرجة لمستشفى الملك عبدالله لتلقي العلاج، فيما سلّم الجاني نفسه للجهات الأمنية“.