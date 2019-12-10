مصرع شخص في حادث غريب بالسعودية

لقي شخص مصرعه، اليوم الثلاثاء، في حادث غريب، بعد أن ضربه إطار سيارة طار منها عقب انقلابها على أحد طرق مكة المكرمة بالسعودية.

وقالت تقارير محلية إن رجلًا كان يقف عند مغسلة سيارات بحي الشرائع في المدينة المقدسة بانتظار الانتهاء من غسل سيارته، فإذا بإطار سيارة انقلبت على طريق قريب يخترق واجهة المغسلة، فضرب الرجل وأرداه قتيلًا.

وتداول مدونون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي صورةً للسيارة المنقلبة من دون أحد إطاراتها، فيما لم يتضح إن كانت في المكان كاميرات مراقبة وثّقت الحادث الغريب بالفيديو.

لقي شخص داخل مغسلة سيارات بحي الشرائع بـ ⁧#مكة⁩ مصرعه صباح اليوم بطريقة غير متوقعة، عندما طار إطار مركبة واخترق جدار مغسلة سيارات ليقتله أثناء متابعته غسيل سيارته داخل المغسلة. pic.twitter.com/pwW1uSPWpK — السعودية (@KSA) December 10, 2019

وقالت وسائل إعلام محلية إن الجهات الأمنية باشرت التحقيق بالحادث.