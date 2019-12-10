 مصرع شخص في حادث غريب بالسعودية – إرم نيوز‬‎

مصرع شخص في حادث غريب بالسعودية

مصرع شخص في حادث غريب بالسعودية

المصدر: إرم نيوز

لقي شخص مصرعه، اليوم الثلاثاء، في حادث غريب، بعد أن ضربه إطار سيارة طار منها عقب انقلابها على أحد طرق مكة المكرمة بالسعودية.

وقالت تقارير محلية إن رجلًا كان يقف عند مغسلة سيارات بحي الشرائع في المدينة المقدسة بانتظار الانتهاء من غسل سيارته، فإذا بإطار سيارة انقلبت على طريق قريب يخترق واجهة المغسلة، فضرب الرجل وأرداه قتيلًا.

وتداول مدونون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي صورةً للسيارة المنقلبة من دون أحد إطاراتها، فيما لم يتضح إن كانت في المكان كاميرات مراقبة وثّقت الحادث الغريب بالفيديو.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الجهات الأمنية باشرت التحقيق بالحادث.

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