أمريكا.. توقيف طالبة نشرت تهديدًا بقتل زملائها عبر ”سناب شات“

أوقفت السلطات المحلية في ولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة، طالبة تبلغ من العمر 12 عامًا، بعدما اتهمت بالتهديد بقتل طلبة في مدرستها عبر خدمة ”سناب شات“، وفق ما أعلنت الشرطة الأمريكية.

ونشرت الفتاة التي لم يكشف عن هويتها، رسالة الجمعة عبر هذه الشبكة الاجتماعية المحببة لدى المراهقين، ووضعت في الحبس على ذمة التحقيق مساء السبت قبل أن تنقل إلى مركز للأحداث على ما قال مكتب شريف منطقة بروارد.

وأوضحت السلطات المحلية في بيان، أن ”التهديد شمل قائمة من الأشخاص ينبغي قتلهم مع أسماء تلاميذ من مدرسة فالكون كوف في ويستون“، مضيفة ”كذلك نُشر تهديد آخر عبر شبكة التواصل الاجتماعي بعد ظهر الجمعة جاء فيه أن التلاميذ ليسوا بأمان وأنهم سيقتلون الاثنين في التاسع من كانون الأول/ديسمبر“.

وأفادت الشرطة بأن ”الفتاة تواجه تهمتين: تهديد خطي بالقتل وبلاغ كاذب بشأن سلاح ناري“.

وتقع ويستون شمال ميامي وتبعد عشرات الكيلومترات فقط من باركلاند حيث قتل شاب 17 شخصًا في مدرسته الثانوية السابقة عبر إطلاق النار عليهم في عيد الحب في العام 2018.

وتفيد السلطات بأن ما نشرته الفتاة أبلغت به طالبة أخرى وأحد والديها.

وأقرت الطالبة بأنها كتبت الرسالة على ما أكدت مصادر الشرطة.