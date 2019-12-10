قتلى في إطلاق نار بمستشفى في التشيك

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قال وزير الداخلية التشيكي، إن عددًا من القتلى سقطوا في إطلاق نار بمستشفى في مدينة أوسترافا بشمال شرق البلاد اليوم الثلاثاء. وقالت الشرطة إن ”عدد القتلى بلغ 4 أشخاص“، مضيفة -على تويتر- أنها تبحث عن الجاني.