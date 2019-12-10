 قتلى في إطلاق نار بمستشفى في التشيك – إرم نيوز‬‎

قتلى في إطلاق نار بمستشفى في التشيك

قتلى في إطلاق نار بمستشفى في التشيك

المصدر: رويترز

قال وزير الداخلية التشيكي، إن عددًا من القتلى سقطوا في إطلاق نار بمستشفى في مدينة أوسترافا بشمال شرق البلاد اليوم الثلاثاء.

وقالت الشرطة إن ”عدد القتلى بلغ 4 أشخاص“، مضيفة -على تويتر- أنها تبحث عن الجاني.

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