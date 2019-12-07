الكشف عن أسباب انفجار خزان البنزين بمحطة وقود في المدينة المنورة (فيديو)

كشفت السلطات السعودية مساء اليوم السبت، أسباب وملابسات حادث انفجار خزان البنزين بمحطة وقود في حي الضيافة في المدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة، العميد خالد الجهني، في بيان رسمي، أن ”نتائج التحقيقات توصلت إلى أن الانفجار حدث بسبب تكوّن سحابة من بخار الوقود داخل غرفة خزانات الوقود نتيجة تسرب من أنابيب التوصيل الموصلة للخزانات“.

وأضاف؛ أن ذلك ”أدى إلى حدوث وميض لحظي عند عمل مضخة دفع الوقود، ما تسبب في حدوث الانفجار، وقد تم إقفال المحطة وفصل التيار الكهربائي عنها حتى إعادة تأهيلها“.

وكان مقطع فيديو متداول قد وثّق لحظة مروعة لانفجار خزان وقود بإحدى محطات الوقود، ما أدى إلى هلع الموجودين في المكان عقب الانفجار.

وجرى تداول مقاطع فيديو لحادثة الانفجار رصدتها كاميرات المراقبة داخل المحطة، بمعظم وسائل الإعلام المحلية والدولية.