حادث وحشي.. رجل يقطع رأس امرأة ويأكل ”مخها“

شهدت جزيرة مينداناو جنوب الفلبين، حادث قتل وحشيًا، لامراة مجهولة الهوية على يد عاطل عن العمل.

وألقت السلطات الفلبينية، القبض على رجل؛ لارتكابه جريمة قتل بشعة، بعد أن قطع رأس امرأة ثم أكل مخها، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وضبطت الشرطة، رجلًا يدعى ”لويد باجتونغ“، 21 عامًا، الخميس، في جزيرة مينداناو، بعد العثور على رفات امرأة مجهولة الهوية ترتدي جزءًا من ملابسها على بعد حوالي ميلين ونصف من منزله.

وأخبر باجتونغ الشرطة، أنه كان في حالة سكر وجائع، عندما حاولت المرأة التحدث إليه في الصباح الباكر باللغة الإنجليزية، وهو ما لم يفهمه.

وقال الشرطي ماريث راموغا لصحيفة ”ستريتس تايمز“ إن هذا الأمر ربما أغضبه. فيما أوضح شهود عيان أنهم رأوا باجتونغ، العاطل عن العمل، يسير مع المرأة بالقرب من المكان الذي عثر على جسدها فيه.

واتضح أن الجاني قتل السيدة وقطع رأسها في مكان الحادث باستخدام منجل كبير عثر عليه، ثم استخدم قطعة قماش لنقل الرأس إلى منزله.

ويزعم أن باجتونغ أخبر الشرطة أنه طهي بعض الأرز قبل وضع مخ المرأة في الأعلى وأكله، ثم ألقى جمجمتها في حفرة قرب منزله.

وأشار الضباط، إلى أنهم عثروا على جثة المرأة عارية الصدر، ولم ترتدِ سوى السروال الجينز في الجزء الأسفل من جسمها، وكانت يداها مقيدة، فيما قامت الشرطة باحتجاز باجتونغ وإرساله للتقييم والفحص النفسي.

وقالت الشرطة: إنهم استعادوا جمجمة المرأة من منزل الجاني، إلى جانب قطعة قماش دامية يعتقدون أنها كانت تستخدم لحملها هناك.

وتحاول الشرطة جاهدة التعرف على المرأة، وحثت أولئك الذين لديهم أقارب أو أصدقاء مفقودون الاتصال بهم.