موريتانيا.. ارتفاع عدد قتلى حادثة غرق مركب مهاجرين إلى 63

انتشلت السلطات الموريتانية، خمس جثث جديدة تعود لمهاجرين غير شرعيين، غرق قاربهم قبالة مدينة نواذيبو شمالي البلاد، الخميس.

وحسب مانقلت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) فإن انتشال هذه الجثث يأتي ضمن متابعة السلطات لعمليات البحث والإنقاذ الجارية منذ الخميس بعد غرق قارب قبالة الشواطئ الموريتانية، وعلى متنه عشرات المهاجرين.

وبهذا يرتفع عدد المهاجرين الذين تم انتشال جثثهم إلى 63، بعد أن تمكنت السلطات الموريتانية، من العثور على 58 جثة في وقت سابق.

وكشفت وزارة الداخلية في بيان سابق لها أن ”المعلومات الأولية التي تم الحصول عليها من بعض الناجين، تفيد بأن الزورق انطلق من العاصمة الغامبية بانجول، ويعتقد أنه كان على متنه 150 إلى 180 شخصًا بينهم نساء.

وأكد البيان أنه بعد عمليات البحث والإنقاذ تم العثور على 85 من الناجين.