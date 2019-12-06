مصرع ملكة جمال باكستان السابقة زنيب نافيد إثر حادث سير في أمريكا

لقيت ملكة جمال باكستان السابقة زنيب نافيد، مصرعها عن عمر يناهز 32 عامًا، إثر حادث سيارة بحياة في ولاية ماريلاند الأمريكية.

وحسب صحيفة ”فوكس نيوز“ الأمريكية، فإن نافيد لقيت مصرعها عندما فقدت السيطرة على عجلة القيادة لسيارتها المرسيدس.

وكانت زنيب تحاول المرور عبر منحنى الطريق فاصطدمت بالرصيف وانقلبت سيارتها بالقرب من خط المشاه.

وذكرت الشرطة في بيان، تم إخراج ملكة الجمال السابقة من سيارتها وإعلان وفاتها على الفور بعدما تم التأكد من أنها فارقت الحياة.

وأفاد البيان أنه بعد إجراء التحقيقات والفحوصات الأولية أكدت الشرطة خلو جسدها من الكحول، كما أنها كانت الشخص الوحيد المتواجد داخل السيارة.

وولدت زنيب في لاهور بباكستان، لكنها عاشت في بومونا بنيويورك وتخرجت في جامعة بيس عام 2011 ثم التحقت بمسابقة ملكة جمال باكستان العالمية في تورنتو بكندا، وفي عام 2012 أصبحت الفتاة رقم 10 التي تحصل على لقب ملكة جمال باكستان.