شبهة جنائية وراء حريق ضخم لمستودع إلكترونيات في الكويت

أكدت الإدارة العامة للإطفاء في الكويت، وجود شبهة جنائية وراء الحريق الضخم الذي اندلع في الساعات الأولى ليوم الخميس، بمستودع الالكترونيات بمنطقة الري في محافظة الفروانية والذي أتى على مساحة 10 آلاف متر مربع.

وقالت الإدارة العامة للإطفاء في بيان رسمي عقب إخماد الحريق، إن ”فريق مراقبة التحقيق في حوادث الحريق قد قام بإجراء المعاينة الفنية بعد اخماد الحريق مباشرة، وقد تبين من خلال المعاينة الأولية وجود شبهة جنائية في الحادث، أي أن الحادث وقع بفعل فاعل متعمد“.

وكشفت الإدارة العامة أن ”فرق التحقيق مازالت متواجدة في الموقع لرفع العينات ومخلفات الحريق لوضعها في المختبر التحليلي الخاص بالإدارة العامة للإطفاء، وسيتم إرسال التقرير الفني الخاص بهذا الحادث بعد إنهاء إجراءات التحقيق إلى وزارة الداخلية والنيابة العامة مدعماً بالدلائل التي تشير إلى الشبهة الجنائية“.

وكانت 9 فرق إطفائية قد ساهمت في إخماد الحريق الضخم الذي امتد إلى ثمانية قسائم صناعية في المستودع، ألحق أضراراً مادية كبيرة من دون وقوع أي إصابات بشرية، بعد مساعي أكثر من مئة رجل إطفاء و50 آلية في إخماد الحريق.

بدوره توجه فريق الهيئة العامة للبيئة إلى موقع الحريق، حيث أكد أنه ”لم يتم رصد أي مواد كيماوية أو تسربات في موقع الحريق“.