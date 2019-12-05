مصرع 57 مهاجرًا بعد غرق قاربهم قبالة الشواطئ الموريتانية‎

انتشلت السلطات الموريتانية في وقت متأخر من مساء الأربعاء، 57 جثة لمهاجرين غير نظاميين غرق قاربهم بالمحيط الأطلسي قبالة شواطئ البلاد.

وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) بأن ”قاربًا يستغله مهاجرون يتجهون نحو إسبانيا، أصيب بعطب قبالة الشواطئ الموريتانية عند الكيلومتر 25 من نواذيبو، مما أدى إلى غرقه“.

وأضافت الوكالة أن ”السلطات الإدارية والأمنية باشرت عمليات الإنقاذ، حيث قامت بتوفير الغذاء والدواء لصالح الناجين وعددهم 74، كما تم إيواؤهم في مركز استقبال في حين ما زالت عمليات انتشال الجثث جارية“.

ولم يعرف لحد الساعة العدد الإجمالي للمجموعة، التي كانت تستقل القارب المنكوب، وما زالت عمليات البحث جارية عن ناجين، أو جثث.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن معظم المهاجرين الذين كانوا على متن القارب، يحملون الجنسية الغانية.

وتم اكتشاف القارب الذي يقل المهاجرين بعد أن تنبهت وحدة من الجيش الموريتاني، لبعض الجثث قذفها المحيط الأطلسي على الشاطئ، ليقوم خفر السواحل بعملية بحث أسفرت عن العثور على القارب.