4 مصريين من بين ضحايا انفجار مصنع للسيراميك بالسودان

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم الأربعاء، وفاة 4 مصريين في حادث انفجار مصنع للسيراميك في السودان والذي راح ضحيته قرابة 23 شخصًا من مختلف الجنسيات.

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، السفير ياسر محمود هاشم، إنّ ”4 مواطنين مصريين لقوا مصرعهم في حادث انفجار مصنع للسيراميك بمدينة الخرطوم بالسودان، أمس الثلاثاء“.

وأوضح هاشم أنّ ”الحادث وقع أثناء شحن مستودعات الغاز المُسال بالمصنع وهو ما أدى إلى انفجار هائل أودى بحياة ما يزيد على 20 ضحية من جنسيات مختلفة“.

وأضاف، في بيان، أنّ ”السفير حسام عيسى، سفير مصر بالخرطوم، تواصل فور وقوع الحادث مع مدير المصنع والمسؤولين السودانيين“، لافتًا إلى أنّ ”الجهود تتوالى واتصالات السفارة المصرية بجميع الجهات السودانية المعنية لضمان سرعة نقل الجثامين إلى أرض الوطن، بعد استيفاء الإجراءات القانونية ذات الصلة“.

وكانت الحكومة السودانية أعلنت أنّ 23 شخصًا قتلوا، وأصيب أكثر من 130 آخرين الثلاثاء، جراء حريق في مصنع شمال الخرطوم نجم عن انفجار في صهريج يحتوي على غاز.

وتصاعدت أعمدة دخان كثيفة بعد اندلاع الحريق في وحدة صناعة بلاط في منطقة صناعية شمال الخرطوم، وأغلقت الشرطة المنطقة حول مكان الحادث.