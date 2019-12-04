بسبب الظروف الاقتصادية.. ثاني واقعة انتحار في لبنان خلال أسبوع

لقي مواطن لبناني مصرعه، اليوم الأربعاء، منتحرًا بعد طرده من عمله في العاصمة بيروت، في ثاني حالة انتحار تشهدها البلاد بسبب الأوضاع الاقتصادية.

وأطلق المواطن داني أبو حيدر، النار على نفسه بعد طرده من عمله بإحدى المؤسسات المحلية بمنطقة ”النبعة“؛ ما أدى إلى وفاته على الفور.

وعقب إعلان وفاة ”أبو حيدر“ انتشرت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر في ساحة ”رياض الصلح“ وسط بيروت، الأربعاء، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية السيئة.

وهذه حالة الانتحار الثانية التي يشهدها لبنان بسبب الظروف الاقتصادية، إذ أقدم ناجي الفليطي، الأحد الماضي، على الانتحار شنقًا بسبب تراكم الديون عليه وعجزه عن تلبية طلب ابنته شراء ”منقوشة زعتر“ لا يتجاوز ثمنها نصف دولار.

في السياق ذاته، اعتصم عشرات من المحتجين أمام مبنى يتبع لوزارة المالية اللبنانية ومصلحة المياه في مدينة حلبا، شمالي لبنان.

وردد المحتجون هتافات ضد الفساد وتطالب بمحاسبة الفاسدين، كما دعوا الموظفين الحكوميين للتوقف عن العمل.