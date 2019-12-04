شاب يطعن 3 معلمين وطالبًا داخل مدرسة في الأردن

أقدم شاب في العشرينيات من العمر اليوم الأربعاء، على طعن معلمين وطالب في مدرسة في محافظة جرش، شمال غرب الأردن، وفق وسائل إعلام محلية.

واقتحم الشاب مدرسة أبو ذر الغفاري للبنين، وهو في حالة غضب، وطعن طالبًا في الصف العاشر عدة طعنات بآلة حادة، نُقل على إثرها إلى المستشفى، بجروح طفيفة في منطقة الظهر.

كما هاجم الشاب ثلاثة معلمين بالآلة نفسها، ما أدى لإصابة أحدهم بجرح قطعي في منطقة الرأس، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكر موقع ”سواليف“ الإخباري الأردني أن مجموعة من الطلبة تدخلوا للسيطرة على الشاب، وإبلاغ الشرطة التي بدورها حضرت للمكان، وألقت القبض عليه، وأعادت الهدوء إلى المدرسة ومحيطها.

وأظهرت التحقيقات الأولية، أن الشاب اعتدى على المعلمين والطالب، انتقامًا لشقيقه الذي يدرس في الصف العاشر في المدرسة نفسها، وتشاجر مع طالب آخر ودعا شقيقه الأكبر للقدوم إلى مدرسته.

من جانبه قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي إن الوزارة ستلاحق المعتدي قضائيًا وستتخذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن، ولن تتنازل عن حقها في هذه القضايا.