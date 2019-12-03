مقتل 15 شخصًا جراء حريق بمصنع للسيراميك في السودان (فيديو)

لقي 15 شخصًا مصرعهم وأصيب آخرون؛ جراء حريق ضخم شب في مصنع للسيراميك بمنطقة ”بحري“ شمال العاصمة السودانية الخرطوم.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، إن عدد الوفيات في مستشفى بحري التعليمي بلغ 15 حالة؛ بسبب حريق في المنطقة الصناعية بحري.

وقالت اللجنة، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الثلاثاء، إن مستشفيات: بحري التعليمي والأمل والدولي والبراحة، استقبلت حالات وفاة وعشرات المصابين، متوقعة وصول المزيد من الحالات.

وتداول مغردون على موقع تويتر لقطات فيديو تظهر الحريق الضخم، الذي قالوا إنه شب نتيجة انفجار عبوات الغاز داخل مصنع سيلا بالمنطقة الصناعية بحري.

حريق هائل بمصنع سراميك في #السودان.. ووفاة 15 عاملا وإصابة العشرات #إرم_نيوز pic.twitter.com/DvKUnFbUZv — إرم نيوز (@EremNews) December 3, 2019

وقد أطلقت نقابة الأطباء المركزية بالسودان نداء عاجلًا لكل الأطباء للتوجه لمستشفى بحري؛ للتعامل مع ضحايا الحادث.