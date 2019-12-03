العثور على جثتي مفقودي ”وادي قنونا“ بالسعودية

عثرت فرق الدفاع المدني بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة بالسعودية على جثتي مفقودي ”وادي قنونا”، اللذين جرفهما السيل خلال محاولتهما العبور.

وكان ثلاثة أشخاص يحاولون عبور الوادي بينما يجري فيه السيل الجارف، لتتوقف مركبتهم في منتصف الوادي. وحاول سائق جرافة جريء إنقاذهم، ووصل بجرافته إليهم بالفعل وتمكنوا من الصعود في مقدمتها، قبل أن تجرف مياه السيل القوية الجرافة بمن فيها.

وقالت تقارير محلية إن أحد الأشخاص المحتجزين وسائق الجرافة، وهو باكستاني الجنسية، تمكنا من السباحة والخروج من مجرى السيل، فيما تم فقدان الاثنين الآخريْن.

وذكر الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، أن عناصره عثروا على المفقود الأول على بعد 4 كيلو مترات من موقع سقوطهما، والآخر على بعد 10 كيلو مترات، وتجاوز عمرهما 70 عامًا.

وشهدت عدة محافظات في منطقة مكة المكرمة، أمس الإثنين، أمطارًا غزيرة تسببت بجريان السيول في بعض الأماكن، بالتزامن مع تحذيرات الدفاع المدني السعودي للسكان بعدم الاقتراب من مجاري الوديان.