العثور على جثتي مفقودي ”وادي قنونا“ بالسعودية

فقدان شخصين في مجرى سيل جارف في ”وادي قنونا“ بمحافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة في السعودية، بعد عملية إنقاذ فاشلة بواسطة جرافة لـ3 أشخاص كانوا عالقين في السيل. . #إرم_نيوز #القنفذة #مكة #السعودية #سيل #سيول #اخبار #حوادث #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #ksa #saudiarabia