زوج عربي ينتحر حرقًا بعد فشله بمصالحة زوجته

أقدم مصري على الانتحار بإشعال النيران بجسده داخل منزل أسرة زوجته، بعدما فشل في مصالحتها، ورفضها العودة معه إلى منزل الزوجية في محافظة الجيزة.

وفي التفاصيل، تلقت غرفة النجدة بمحافظة الجيزة بلاغًا يفيد بإشعال أحد الأشخاص النار بجسده، ما أسفر عن وفاته.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن الشخص المتوفى يقيم بمنطقة العياط التابعة للجيزة، وأقدم على الانتحار بعد نشوب خلافات زوجية تركت على إثرها زوجته مسكنه وتوجهت للإقامة بمنزل أسرتها، ما دفعه للتوجه إليها لإعادتها مرة أخرى، إلا أنه فشل في إقناعها بالرجوع.

وعندها قرر هذا الزوج أن ينهي حياته حرقًا داخل منزل أسرة زوجته، حيث قام بسكب عبوة بنزين على جسده، وأشعل النيران في نفسه ليلقى مصرعه على الفور.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لإجراء التحقيقات اللازمة في الواقعة.

وتصدرت الخلافات الأسرية والعائلية أبرز عوامل زيادة معدلات الجريمة في مصر، إضافة إلى تردي العامل الاقتصادي، وتعاطي المخدرات، بحسب الخبراء.

وذكر آخر إحصاء لمنظمة الصحة العالمية أن مصر تتصدر قائمة البلدان العربية من حيث أعداد المنتحرين بواقع 3799 حالة في العام.