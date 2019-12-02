ليبيا.. ضبط شاب شجع طفلًا على تعاطي ”الحشيش“ عبر بث مُباشر على ”فيسبوك“

ضبطت كوادر قسم مكافحة المخدرات في مدينة بنغازي شرق ليبيا، شابًا ظهر على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، وهو يتعاطى مخدر الحشيش بصحبة طفل صغير.

وقال المكتب الإعلامي للقسم، إن شابًا يُدعى ”م.ع“ قام بتعاطي مخدر الحشيش بصحبة طفل صغير لم يتجاوز عمره الـ4 أعوام، حيثُ أعطى عقب سيجارة ”حشيش“ للطفل وشجعه على تعاطيها.

وأوضح المكتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، أنه تم إجراء التحاليل الطبية للطفل، وهو ابن أخ الشاب المضبوط، بهدف التأكد من تعاطيه المخدر.

وأثار مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، موجة غضب واسعة، بعد أن ظهر الشاب بصحبة الطفل، الذي تركته العائلة مع عمه حتى عودتها إلى المنزل.