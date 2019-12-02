عصابة مكسيكية تقتحم مستشفى وتخطف مريضًا ثم تقتله (فيديو)

وثّق مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة هجوم عصابة مسلحة على مستشفى مكسيكي، قبل اختطاف مريض عُثر عليه لاحقًا جثة هامدة.

وأظهر الفيديو، الذي سجلته كاميرات المستشفى للمراقبة، أفراد العصابة المسلحين وهم يبحثون عن هدفهم في غرف مستشفى ”سالفاتيرا العام“ وسط مدينة ”غواناخواتو“ في المكسيك، وسط تهديد حارس أمن المستشفى بالرشاشات الآلية.

ومن خلال الفيديو، يمكن رؤية رجلين يخرجان من إحدى الغرف وهما يحملان أحد المرضى على نقالة، قبل أن تغادر العصابة المستشفى بسرعة، بينما يبقى أحدهم ممسكًا بالحارس حتى يختفي زملاؤه، قبل أن يدفع الحارس إلى الأرض ويفر هاربًا.

وبحسب صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، يُعتقد أن الرجال أعضاء في عصابة ”سانتا روزا دي ليما كارتيل“، وهي عصابة تعمل على سرقة الوقود في جميع أنحاء ولاية ”غواناخواتو“.

وكشفت الصحيفة أن العصابة جمعت الهواتف المحمولة لموظفي المستشفى، لمنعهم من الاتصال بالشرطة خلال الواقعة، التي حدثت في 21 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وفي غضون ساعات من اختطاف المريض، الذي عُثر على جثته مقطّعة على بعد مسافة قريبة.

وأشارت الشرطة إلى وقوع حادثين مشابهين في مستشفيين آخرين، في مدينتي ”يوفنتينو روساس“ و“أباسيو إل غراندي“، في نفس اليوم، حيثُ أسفرا عن مقتل رجل وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وأكدت مفوضة أمن الدولة صوفيا هويت، أن الهجمات كانت دقيقة للغاية واحترافية، ولم تسفر عن أي إصابات بين موظفي المستشفيات أو المدنيين، موضحة أنه من المقرر تشديد الأمن والمراقبة لمنع الهجمات المستقبلية.