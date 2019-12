عصابة مكسيكية تقتحم مستشفى وتخطف مريضًا ثم تقتله (فيديو)

View this post on Instagram

مقطع فيديو متداول للحظة هجوم عصابة مسلحة على مستشفى مكسيكي، قبل اختطاف مريض عُثر عليه لاحقًا جثة هامدة، ويظهر الفيديو، الذي سجلته كاميرات المستشفى للمراقبة، أفراد العصابة المسلحين وهم يبحثون عن هدفهم في غرف مستشفى "سالفاتيرا العام" وسط مدينة ”غواناخواتو“ في المكسيك. . #إرم_نيوز #عصابة #مستشفى #مريض #جثة #فيديو #المكسيك #حوادث #جرائم #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #mexico