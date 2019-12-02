مصرع 9 من أسرة واحدة في تحطم طائرة أمريكية

لقي تسعة أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، أمس الأحد، في حادث تحطم طائرة صغيرة بولاية ساوث داكوتا في أمريكا.

ونقلت قناة ”الحرة“ الأمريكية عن بيتر نودسون، من المجلس الوطني لسلامة النقل أنّ 12 شخصًا كانوا على متن الطائرة، وأن طفلين وقائد الطائرة من بين الذين لقوا مصرعهم.

وأوضح أن الطائرة من نوع Pilatus-PC، وتحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار مدينة تشامبرلين، في الولاية الواقعة بالغرب الأوسط للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنّ ”ثلاثة أشخاص نجوا من الحادث“.

وكانت الطائرة متجهة إلى أيداهو فولز، بولاية أيداهو.

وقال نودسون إن ”المجلس الوطني لسلامة النقل يحقق في الحادثة، لكن الطقس العاصف يجعل سفر المسؤولين إلى المنطقة صعبًا“.

وبحسب تقارير إعلامية فإن المنطقة كانت تحت تحذير من عاصفة شتوية وقت تحطم الطائرة.