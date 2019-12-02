وفاة 13 باكستانيًّا بحريق في الأردن

توفّى 13 باكستانيًّا، فجر اليوم الاثنين، إثر حريق داخل مزرعة في منطقة الشونة الجنوبية التابعة لمحافظة البلقاء غربي الأردن.

وقال الدفاع المدني الأردني في بيان وصل ”إرم نيوز“ نسخة منه، إنّ ”الحريق شب في بيت من صفيح الزينكو تسكنه عائلتان تحملان الجنسية الباكستانية داخل إحدى المزارع في منطقة الكرامة / الشونة الجنوبية“.

وأضاف البيان أنّ ”الحريق نتج عنة وفاة 13 شخصًا إثر تعرضهم لحروق بالغة في الجسم وإصابة 3 آخرين بحالة من الهلع والخوف“.

وأشار إلى أنّ ”فرق الإطفاء قامت بإخماد الحريق بينما عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الشونة الجنوبية“.

يشار إلى أنّه يعمل في الأردن مئات الباكستانيين بقطاع الزراعة، وخصوصًا في مناطق غور الأردن حيث وقع الحادث.