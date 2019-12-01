قتيلان و4 إصابات في انهيار جزئي داخل كنيسة بمصر (صور)

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون، اليوم الأحد، إثر انهيار جزئي داخل الكنيسة الأثرية ”دير أبو فانا“ في محافظة المنيا بصعيد مصر.

وحسب تقارير إخبارية فإن ”حائطًا داخل الكنيسة الأثرية انهار؛ ما أسفر عن مصرع طفل 4 سنوات وسيدة في العقد السادس من العمر“.

كما أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة بين البسيطة والخطيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وانتقل فريق من هيئة الآثار الإسلامية والقبطية بالمنيا، إلى الدير للمعاينة والوقوف على أسباب الانهيار.

ودير ”أبو فانا“ سُمي على اسم راهب مسيحي مصري؛ ويُعرف أيضًا باسم ”دير الصليب“ بسبب وجود العديد من الصلبان المزخرفة داخل كنيسته.

ويقع الدير في الصحراء الغربية على بعد حوالي 300 كم جنوبي القاهرة، وشمال غربي الأشمونين، وعلى بعد حوالي 2 كم من قرية ”قصر هور“، وشرقي قرية ”بني خالد“ بمحافظة المنيا.

وبُني الدير على الأرجح حول موقع دفن ”أبو فانا“، إذ عُثر على قبره خلال عمليات التنقيب التي قام بها ”معهد الآثار النمساوي“ في القاهرة عام 1992.