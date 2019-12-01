مقتل 9 أشخاص في حادث تحطم طائرة بولاية ساوث داكوتا الأمريكية

أدى تحطم طائرة، السبت، في ولاية ساوث داكوتا إلى مقتل 9 أشخاص، بينهم طفلان، وجرح 3 آخرين، في الوقت الذي كانت فيه السلطات قد حذرت من هبوب عواصف في المنطقة، وفق وسائل إعلام أمريكية.

وتحطمت الطائرة من طراز ”بيلاتوس بي سي-12“ بعد إقلاعها بوقت قصير على بعد ميل من مطار تشامبرلاين، وكان 12 شخصًا على متنها، وفق ما ذكرت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية.

ونقلت قناة ”إن بي سي“ عن مكتب المدعي العام في الولاية، أن من بين القتلى قبطان الطائرة.

وقال مجلس سلامة النقل الوطني في تغريدة، إنه باشر ”التحقيق اليوم في حادث تحطم طائرة بيلاتوس بي سي-12 قرب تشامبرلاين“.