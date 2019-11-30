تغريم سائق بأكثر من 11 ألف دولار لسحقه سلحفاة نادرة

المصدر: ا ف ب

حكم على سائق حافلة للسياح في جزر غالاباغوس بدفع غرامة كبيرة لسحقه سلحفاة، وفق ما أعلنت سلطات حماية البيئة في هذا الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ أمس الجمعة.

وتسبب الحادث الذي وقع في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري بـ“تحطيم جزئي لقوقعة أنثى سلحفاة من نوع تشيلونويدس نايغرا (السلاحف العملاقة)“ وفق ما ورد في بيان المتنزه الوطني في غالاباغوس.

وأضاف البيان أن هذه السلحفاة هي من الأنواع المحمية والمهددة بالانقراض، وتم تغريم السائق المذنب بحوالي 11347 دولارًا.

وتقع جزر غالاباغوس على مسافة ألف كيلومتر قبالة ساحل الإكوادور، وتنتمي إلى محمية المحيط الحيوي، وساعدت عالم الطبيعة الإنجليزي تشارلز داروين في تطوير نظرية التطور.