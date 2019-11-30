أزمة قلبية تنهي حياة برلماني مصري خلال حفل زفاف ابنته

توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت النائب البرلماني المصري محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة محافظة الجيزة، وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء حفل زفاف ابنته في أحد فنادق القاهرة.

وأوضح شهود عيان كانوا ضمن الحضور للحفل تفاصيل وفاة النائب البرلماني، إذ تعرض لأزمة قلبية مفاجئة، مشيرين إلى أن مسؤولي الفندق قاموا بإجراء الإسعافات الأولية مع استدعاء ”الإسعاف“ لنقله إلى المستشفى.

وأشاروا إلى أن الإسعافات الأولية لم تُجدِ، وتوفي بعد دقائق من تعرضه للأزمة القلبية وقبل وصول سيارة الإسعاف.

وكان حفل زفاف ابنة النائب محمد بدوي دسوقي بدأ في وقت متأخر من مساء الجمعة واستمر حتى ساعات الصباح الأولى حتى حدوث الوفاة، وسط حضور العديد من رجال الأعمال والمسؤولين والسياسيين في مصر.