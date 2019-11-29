وفاة متسلق الجبال الأمريكي براد غوبرايت إثر حادثة سقوط في المكسيك‎

قضى متسلق الجبال الأمريكي براد غوبرايت الأربعاء، إثر حادثة سقوط عن علو 300 متر لدى نزوله من عملية تسلق في منطقة تعرف بـ“الدرب المضيء“ شمال شرق المكسيك.

وقال مكتب الدفاع المدني في نويفو ليون، إن ”متسلقَينِ من أصلٍ أمريكي سقطا في الدرب المضيء في بوتريرو تشيكو في ولاية نويفو ليون، وقد فقد أحدهما حياته إثر السقوط من علو يقرب من 300 متر“.

وتلقى المسعفون اتصالًا بعد ظهر الأربعاء يخطرهم بسقوط غوبرايت البالغ 31 عامًا مع متسلق أمريكي آخر هو آيدن جاكوبسون البالغ 26 سنة، وكان الرجلان في طريق النزول من منطقة ”الدرب المضيء“ البالغ ارتفاعها 900 متر والواقعة في موقع بوتريرو تشيكو في منطقة هيدالغو.

وأفاد شهود، أن الرجلين كانا في طريق النزول عندما سقطا بسبب مشكلة في الحبل، وقد هويا إلى نقطة أدنى قليلًا على مسلك من التكوين الصخري الضخم، إلا أن غوبرايت أكمل السقوط وهوى 300 متر نزولًا.

ولم يصب آيدن جاكوبسون بجروح بالغة بل اقتصرت إصابته على جرح في الكاحل وتمت معالجته بعد نزوله بوساطة حبل آخر.

وكان براد غوبرايت متسلق جبال معروفًا، وقد حطم خاصة في 2017 الرقم القياسي لتسلق مسار ”نوز“ شديد التعقيد في متنزه يوسيميتي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إذ بلغ (ساعتين و19 دقيقة و44 ثانية، بصحبة جيم رينولدز). وقد حطم الرقم القياسي مذاك.