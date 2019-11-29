وفاة سعودي بانهيار مبنى بعد اشتعاله في مكة المكرمة (صور)

توفي مواطن سعودي إثر انهيار مبنى، بحي الشرائع بمكة المكرمة في السعودية، كما تضررت 3 سيارات ومبنى مجاور للمنزل المنهار.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة المقدم نايف الشريف؛ إنه في تمام الساعة الخامسة والدقيقة العشرين من اليوم الجمعة، ورد بلاغ مفاده وقوع حادث انهيار لمنزل بحي الشرائع.

وأضاف المقدم الشريف، أن الحادث كان انهيارًا للواجهتين الأمامية والجانبية للدور الأول من مبنى مكون من دورين، ناجمًا عن اشتعال لحظي لسحابة غاز نتيجة تشبع كامل المحيط الداخلي بغاز البيوتان (غاز الطبخ) بحسب موقع ”عاجل“ المحلي.

وأشار المقدم الشريف إلى أن فريق التحقيق بالإدارة، باشر استكمال إجراءات التحقيق بالتعاون مع المختصين.

وأهاب الدفاع المدني بالمواطنين، بضرورة التأكد من سلامة تمديدات مواقد الغاز وفحصها وصيانتها دوريًّا.