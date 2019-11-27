الرئيس الكوسوفي يشهد ثاني زلزال بألبانيا.. والكاميرات ترصد الهلع‎ (فيديو)

شهد الرئيس الكوسوفي هاشم تاتشي الزلزال الذي ضرب مدينة ديراك الألبانية، مساء يوم الأربعاء، خلال زيارته إلى منطقة توماني التي تعرضت أمس لزلزال بقوة 6.4 درجة.

وسط حالة هلع.. زلزال ثان يفاجيء الرئيس الكوسوفي هاشم تاتشي ومرافقيه أثناء تفقده أعمال الإنقاذ بمدينة ديراك الألبانية#إرم_نيوز #AlbaniaEarthquake pic.twitter.com/Dqst0xNP3n — إرم نيوز (@EremNews) November 27, 2019

وأجرى الرئيس الكوسوفي زيارة إلى ألبانيا للاطمئنان على أوضاع المتضررين من زلزال يوم الثلاثاء، وأثناء قيامه بجولة تفقدية على أعمال البحث والإنقاذ، وقع زلزال جديد في المنطقة نفسها بقوة 5.4 درجة.

وظهرت حالة الهلع بشكل واضح على عدسات الصحفيين الذين كانوا يرافقون تاتشي.

وفي وقت سابق اليوم، ضرب زلزال جديد جمهورية ألبانيا بقوة 5.6 درجة، وأوضح المعهد الألباني لعلوم الأرض والطاقة والمياه والبيئة أن الزلزال وقع في البحر الأدرياتيكي.

ويوم الثلاثاء، شهدت ألبانيا زلزالًا بقوة 6.4 درجة، أسفر عن مقتل 27 شخصًا وإصابة 658، حسب آخر حصيلة رسمية.

وما زالت فرق الإنقاذ والبحث تعمل على مدار الساعة منذ وقوع الزلزال الأول، مع احتمالية زيادة عدد الضحايا والمصابين، إثر استمرار تواجد أشخاص محاصرين تحت الأنقاض.