سيارة تسقط من جسر فوق المارة (فيديو)

لقيت امرأة مصرعها وجُرِح 6 أشخاص في مدينة حيدر أباد، بالهند، إثر سقوط سيارة من أعلى جسر على المارّة في الشارع.

وفقد السائق على ما يبدو السيطرة على عجلة القيادة أثناء مروره بأحد الانعطافات؛ ما أدى إلى انحراف السيارة عن مسارها وطارت فوق المتاريس الخرسانية الموجودة على جانبي الجسر الذي يتكون من 3 ممرات.

وفي غضون ثوانٍ معدودات وحسب ما أظهرته لقطات الفيديو طارت السيارة الحمراء في الهواء وسقطت على المارة في الشارع في تيلانجانا بمدينة حيدر آباد في الهند، حسب ما نشرت صحيفة “ ديلي ميل “ البريطانية.

وأسفر الحادث عن مصرع امرأة كانت تنتظر حافلة، إذ ماتت دهسًا بعد سقوط السيارة فوقها وجرح 6 أشخاص آخرون.

ولا تعدّ هذه الحادثة هي الأولى من نوعها في الهند، ففي وقت سابق من هذا الشهر لقي 5 أشخاص مصرعهم وأُصيب 40 آخرون بعد أن فقط سائق السيطرة على عجلة القيادة ما أدى إلى سقوط حافلة الركاب من على ارتفاع 40 قدمًا في مدينة مومباي.

وتعدّ الهند من أكثر البلاد التي تحقق أعلى معدلات حوادث سير بسبب سوء البنية التحتية للطرق.