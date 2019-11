سيارة تسقط من جسر فوق المارة (فيديو)

View this post on Instagram

بينما كانت تنتظر الحافلة.. سحقتها سيارة وأردتها قتيلة! في حادثة مأساوية وقعت في #الهند، وثقت كاميرا مراقبة لحظة انحراف سيارة عن طريقها فوق أحد الجسور بمدنية #حيدر_أباد، الأمر الذي أدى إلى تحليقها ثم سقوطها فوق رؤوس أشخاص كانوا تحتها، لتقتل سيدة كانت تنتظر الحافلة، وتصيب 6 أشخاص آخرين.