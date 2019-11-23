وفاة مواطن سبعيني جرفته سيول وادي شسع بالسعودية

تسببت السيول في وادي شسع الواقع بمحافظة القنفذة في السعودية، بوفاة مواطن سبعيني غرقًا، بعد أن حاول عبور السيول بسيارته.

وعثر على جثة المتوفى من قبل كوادر الدفاع المدني، على بعد 3 كيلومترات من موقع مركبته.

كما جرفت السيول سيارة أخرى غير أن قائدها تمكن من الخروج منها قبل أن تجرفها السيول.

يشار إلى أن الدوريات الأمنية والدفاع المدني تواجدت في تقاطع الوادي، من أجل منع المواطنين السعوديين من المخاطرة بأنفسهم، إلا أن صاحب السيارة كان يحاول عبور الوادي من مكان آخر.

وشهدت المنطقة أمطارًا غزيرة مساء الجمعة تسببت في جريان الأودية وقطع الطرق وتوقف الحركة المرورية لعدد من الساعات من أبرزها الطريق الرابط بين القنفذة ومنطقة عسير والطرق الفرعية المؤدية لقرى المركز.