صاعقة برق هائلة تفاجئ طائرة إماراتية (فيديو)

ضربت صاعقة برق، منطقة قريبة من طائرة إماراتية تابعة لشركة ”طيران الإمارات“، بحسب ما ظهر في مقطع فيديو صوره أحد العاملين في مطار ”كرايستشيرش“ في نيوزيلندا.

وقال موقع ”إنديان إكسبريس“ إن الصاعقة اقتربت من الطائرة الإماراتية وهي من طراز A380 Airbus بدرجة خطيرة، إلا أنها لم تصبها فعليًا، حسب ما ظهر في المقطع المتداول.

صاعقة برق هائلة تفاجئ طائرة إماراتية بعد هبوطها في مطار بنيوزيلندا#إرم_نيوز pic.twitter.com/1jXZyddFA2 — إرم نيوز (@EremNews) November 21, 2019

ونشر المقطع الذي وثق تلك اللحظة طيار يدعى دانيال كوري، وأظهر كيف تحرك قائد الطائرة الإماراتية التي هبطت حوالي الساعة 3.30 مساء يوم الأربعاء.

وأكد الطيار وزميل له أن الحادثة وقعت عندما كانت الطائرات تنتظر تصريحًا لتفريغ حمولتها بسبب الظروف الجوية الصعبة، مؤكدين أن الوضع كان جيدًا ولم تشتعل النار في أي شيء.