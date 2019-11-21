سعودية تتسبب في تأخير إقلاع طائرة ساعتين

اشتكت مواطنة إحدى مضيفات الطيران بالخطوط السعودية، حيث اتهمتها بالاعتداء عليها وإجبارها على النزول من الطائرة.

ووفق صحيفة ”المدينة“ المحلية، قالت الشاكية إنها كانت تسافرعلى متن رحلة داخلية متجهة من الرياض إلى الباحة، لكنها فوجئت بتقيؤ ابنتها لمعاناتها من نزلة معوية.

وأضافت أنها توجهت إلى الدرجة السياحية وأخذت بطانية من أجل تدفئة ابنتها، لكن تصرفها أغضب المضيفة ودفعها إلى منعها من الجلوس على مقعدها وإخراجها من الطائرة.

وأشارت إلى أنها امتثلت لطلب المشرف بالتنازل عن الشكوى والنزول من الطائرة حتى تقلع بعد تأخرها قرابة ساعتين.