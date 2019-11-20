شاب يقتل أخاه ويطعن والده في جريمة عنف أسري مروعة بالسعودية

قتل شاب عشريني، أخاه الأصغر وطعن والده بسلاح أبيض، في جريمة عنف أسري مروعة وقعت في مدينة مكة المكرمة، دون أن تتضح دوافع الشاب.

فصل الجاني التيار الكهربائي عن منزل أسرته في مخطط الشرائع بشرق المدينة المقدسة، أمس الثلاثاء، قبل أن يهاجم أفراد أسرته ويتمكن من طعن والده وأخيه الذي لقي حتفه متأثرًا بإصابته في المستشفى.

وقالت صحيفة ”سبق“ المحلية، إن الجهات الأمنية التي وصلت لموقع الجريمة، سيطرت على الجاني، ونقلت والده وأخاه للمستشفى لتلقي العلاج، لكن الأخ لقي حتفه هناك، فيما يرقد الأب في العناية المركزة بسبب إصابته البليغة.

وبينما تشير التقارير إلى أن الجاني يعاني اعتلالات نفسية، فتحت الجهات الأمنية تحقيقًا في الجريمة قبل رفع ملف القضية للنيابة العامة.

ولم يتضح بعد إن كانت العائلة سعودية أم من العائلات الأجنبية المقيمة في المدينة.