تفحم 4 منهم.. مصرع 6 أشخاص في حادث سير مروع بالسعودية

أعلن المتحدث الرسمي للهلال الأحمر في منطقة عسير في المملكة العربية السعودية؛ أن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بحادث انقلاب ودهس على أحد طرق محافظة خميس مشيط.

ووفقًا لصحيفة ”عكاظ“ المحلية، فإن بلاغًا ورد أمس الثلاثاء عن وقوع حادث سير، فتوجهت دوريات إسعاف تابعة للهلال للموقع، وتبين أن الحادث وقع بين سيارتين بعد أن دهست مركبة ”هايلوكس“ شخصين ثم انحرفت واصطدمت بمركبة أخرى كانت متوقفة على جانب الطريق ولم يكن فيها أحد، ما أسفر عن وفاة ضحيتي الدهس، وتفحم 4 أشخاص كانوا متواجدين داخل المركبة التي انحرفت بعد أن اشتعلت النيران فيها جراء الاصطدام.

وقال أحد رواد مواقع التواصل – في معلومات لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها – إن قائد المركبة كان يقودها بسرعة عالية، وانحرفت المركبة ولم يستطع السيطرة عليها.