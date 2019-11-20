 مصري ينتحر من الطابق الخامس هربًا من الشرطة – إرم نيوز‬‎

مصري ينتحر من الطابق الخامس هربًا من الشرطة

مصري ينتحر من الطابق الخامس هربًا من الشرطة

المصدر: عبدالله المصري – إرم نيوز

أقدم مصري على الانتحار قفزًا من الطابق الخامس خوفًا من الوقوع في قبضة الشرطة المصرية أثناء مطاردته في محافظة الغربية، حيث تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا بوصول ”علي.ا“، 23 سنة، جثة هامدة لمشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، دون ورود تفاصيل الحادث.

وكشفت التحقيقات أن المتوفي شخص في العقد الثالث من العمر، وأقدم على القفز من الطابق الخامس هربًا من الشرطة، بعد مطاردته عقب ورود معلومات باتجاره في المخدرات.

وأوضحت أن الشاب رفض تسليم نفسه للشرطة، وحين أدرك ملاحقة الشرطة له للقبض عليه قفز من إحدى شرفات منزل فسقط قتيلًا، وعلى إثر ذلك تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاوي العام بطنطا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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