مصري ينتحر من الطابق الخامس هربًا من الشرطة

أقدم مصري على الانتحار قفزًا من الطابق الخامس خوفًا من الوقوع في قبضة الشرطة المصرية أثناء مطاردته في محافظة الغربية، حيث تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا بوصول ”علي.ا“، 23 سنة، جثة هامدة لمشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، دون ورود تفاصيل الحادث.

وكشفت التحقيقات أن المتوفي شخص في العقد الثالث من العمر، وأقدم على القفز من الطابق الخامس هربًا من الشرطة، بعد مطاردته عقب ورود معلومات باتجاره في المخدرات.

وأوضحت أن الشاب رفض تسليم نفسه للشرطة، وحين أدرك ملاحقة الشرطة له للقبض عليه قفز من إحدى شرفات منزل فسقط قتيلًا، وعلى إثر ذلك تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاوي العام بطنطا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.