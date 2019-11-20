مشاجرة بـ“السكاكين“ بين 7 كويتيين بسبب مقطع فيديو

تسبب مقطع فيديو، التقطه شخص لآخر دون علمه في دولة الكويت، في شجار عنيف بالأسلحة البيضاء أدى إلى إصابة 4 مواطنين في منطقة العارضية.

ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن ”الداخلية“ تلقت بلاغًا عن مشاجرة اندلعت بين 7 مواطنين، وبانتقال رجال الأمن إلى الموقع، وجدوا أن 4 من المتشاجرين قد تعرضوا لطعنات متفرقة، وجرى نقلهم إلى المستشفى على الفور، وحالة أحدهم حرجة بعد إصابته بطعنة في القلب.

وألقت قوات الأمن القبض على بقية المتشاجرين وجرى اقتيادهم لمركز الشرطة، فيما تبين في التحقيقات أن سبب المشاجرة يعود إلى قيام أحدهم بالتقاط فيديو لآخر دون علمه، ما أثار غضبه.