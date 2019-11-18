الأمن السعودي يفتح تحقيقًا بمقطع فيديو لـ“اختطاف“ شاب

فتحت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية تحقيقًا في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمجموعة شبان يشتبه في أنهم اختطفوا شابًا آخر.

وأظهر مقطع الفيديو -الذي وثقته كاميرا مراقبة أحد المحال التجارية- شابين يطاردان شابًا آخر قبل أن يتمكنا منه، ثم مجيء ثالث والسيطرة عليه، فيما قام أحدهم بركله، قبل أن يزجوه داخل مركبة لا تحمل أي لوحات خلفية، وفق صحيفة ”عكاظ“ المحلية.

كما ظهر شخص آخر يقف عند مركبته ويلتفت يمينًا وشمالاً، دون أن تُعرف علاقته بالمتورطين، وما إذا كان مجرد شاهد على الواقعة.

ومن غير المعروف مكان وزمان الواقعة.