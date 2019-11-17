العراق.. حريق كبير قرب تجمع للمحتجين وسط بغداد (فيديو)

اندلع حريق كبير وسط العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، بالقرب من المتظاهرين والمعتصمين في ساحة الخلاني وجسر السنك.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ“إرم نيوز“، إن ”الحريق اندلع في مخزن لبيع الألبسة الرياضية في شارع الرشيد وسط بغداد، في مسافة ليست ببعيدة عن مكان تجمع المتظاهرين والمعتصمين في ساحة الخلاني وجسر السنك“.

وبينت المصادر أن ”المتظاهرين والمعتصمين ليس لهم أي دخل بقضية الحريق، فهم لا يتواجدون بهذه المنطقة، والتحقيق الأمني يجري حاليًا لمعرفة الأسباب، لكن النتائج الأولية تشير إلى تماس كهرباء“.

وأضافت المصادر أن ”فرق الدفاع المدني حتى اللحظة لم تتمكن من إخماد الحريق، بسبب حجمه، وانتشاره بشكل سريع جدًا“.