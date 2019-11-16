مصرع كويتي وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم سيارتين

لقي مواطن كويتي مصرعه وأصيب تسعة أشخاص آخرين بعد تعرضهم لحادث تصادم على أحد الطرق السريعة في الكويت، الذي يحتل المركز الثالث عالميًا من حيث عدد الوفيات بالحوادث المرورية.

وأوضح مصدر أمني لصحيفة ”الراي“ المحلية، أن الحادث وقع بين سيارتين على طريق الوفرة، حيث توفي شخص وأصيب تسعة آخرون بينهم وافد آسيوي تتراوح أعمارهم بين 12 – 17 عامًا، وقد تم إسعافهم إلى المستشفى.

ويأتي هذا الحادث بعد أسبوع على وقوع حادث الزور المروِع الذي أدى إلى وفاة خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين، بعد اصطدام سيارتهم بعمود إنارة كهربائية.

وتتصدر حوادث المرور الصحف الكويتية ووسائل التواصل بين الحين والآخر، الأمر الذي بات يشكل شبحًا يطارد المواطنين والوافدين على حد سواء، نظرًا لما تحصده هذه الحوادث المرعبة من أرواح بشرية.