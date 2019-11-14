الكشف عن هويات ضحايا عملية الطعن في حديقة الملز بالسعودية

قالت الحكومة الإسبانية اليوم الخميس، إن الفنانين الذين تعرضوا لهجوم بالسكين الإثنين الماضي في الرياض، خلال عرض موسيقي في حديقة عامة، هم أربعة من مواطنيها.

وأكدت وزارة الخارجية الإسبانية أن ”الجرحى إسبان“ في حين أشار متحدث باسمها إلى أن عددهم ”أربعة“.

وقالت الوزارة، إنه بناء على طلب الجرحى، لن يتم الكشف عن معلومات أخرى.

وكانت السلطات السعودية، قد أعلنت الإثنين سقوط ثلاثة جرحى، في هجوم استهدف عرضًا حيًا على مسرح حديقة الملك عبدالله في حي الملز بالرياض.

وقد أكد متحدث باسم شرطة العاصمة السعودية أن المهاجم، وهو مقيم يمني (33 عامًا)، اعتقل فورًا بعد الهجوم على الفنانين.

وتمّ تقديم الرعاية الطبية للمصابين الذين تعرضوا لجروح سطحية، بحسب المتحدث الذي لم يحدّد جنسياتهم، أو دوافع مرتكب حادثة الطعن.