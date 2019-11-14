إصابة 7 أشخاص في إطلاق نار بمدرسة في لوس أنجلوس (صور)

أطلق مجهول النار، يوم الخميس، داخل مدرسة ثانوية بمدينة ”سانتا كلاريتا“ شمال ولاية لوس انجلوس، مخلفًا 7 مصابين على الأقل حسب تصريح الشرطة الأمريكية لوسائل الإعلام المحلية.

وفور وقوع الهجوم، شهدت المدرسة تواجدًا مكثفًا لرجال الشرطة، وتم إخراج الطلاب على شكل طوابير وأيديهم مرفوعة إلى الأعلى.

ولا يزال البحث جاريًا عن المهاجم، وذكر أنه من ”أصول آسيوية“ ويرتدي لباسًا داكنًا حسب ذات المصدر.

ودعا رئيس شرطة الولاية السكان إلى البقاء في منازلهم وإغلاقها بإحكام.

كما اتخذت السلطات إجراءات أمنية مشددة في المؤسسات الدراسية المحيطة؛ خوفًا من أي هجوم مشابه.

وعرفت الولايات المتحدة العديد من الهجمات المسلحة استهدفت مؤسسات تعليمية في السنوات الأخيرة، وهو ما أثار الرأي العام ضد حرية الحصول على الأسلحة واستعمالها في البلاد.