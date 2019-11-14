تسمم 168 تلميذًا بعد تناولهم وجبات مدرسية فاسدة بمصر (صور)

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الخميس، إصابة 168 طالبًا وطالبة بتسمم غذائي؛ إثر تناولهم وجبة ”البسكويت“ المدرسية بمدرسة الجفادون الابتدائية بمركز الفشن في بني سويف جنوب القاهرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، إن التلاميذ عانوا من أعراض تنوعت بين مغص، وقيء وإسهال، مشيرًا إلى أنه تم تقديم الخدمة العلاجية لهم من محاليل وأدوية ومضادات حيوية.

وأضاف مجاهد، في بيان صحفي، أن الفريق الوقائي بوزارة الصحة قام بسحب عينات من الأغذية بالإضافة إلى عينات من قيء التلاميذ والمتحصلات، وذلك لإرسالها إلى المعامل المركزية لتحليلها، مضيفًا أن الحالة الصحية للتلاميذ مطمئنة وتم عمل الاسعافات الأولية اللازمة لهم، ويخضعون للعلاج اللازم.

وأوضح أنه تم خروج عدد من التلاميذ من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم، وتحسن حالاتهم الصحية.

وتوجهت وزيرة الصحة المصرية إلى محافظة بني سويف؛ للاطمئنان والوقوف على الحالة الصحية لعدد من تلاميذ المدارس بمركز الفشن بالمحافظة بني سويف، إثر إصابتهم باشتباه تسمم غذائي.

وكانت مديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارًا من مستشفى الفشن المركزي، بوصول 145 تلميذًا وتلميذة في مدرسة ”الجفادون، إلى المستشفى مصابين بغثيان وتقلصات واشتباه تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة ”البسكويت“ المدرسية، إلى أن تزايد العدد ووصل لـ 168 طالبًا.