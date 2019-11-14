عجوز تحرش بحفيدة شقيقه.. فعاقبه والدها بالقتل

كشفت الأجهزة الأمنية في مصر، اليوم الخميس، عن غموض مقتل موظف متقاعد داخل مسكن شقيقه بقرية كفر ”أبو بري“ في محافظة الشرقية، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيقه، وذلك بعد إقدام الأول على التحرش بابنته.

وكانت البداية بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على “محمد.ع” البالغ من العمر 68 عامًا، موظف بالمعاش، جثة هامدة داخل مسكن شقيقه بناحية قرية كفر “أبو بري”، التابعة لدائرة مركز شرطة ديرب نجم.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي، إلى أن وراء ارتكاب الجريمة نجل شقيق المجني عليه، ويُدعى “مصطفى.م.ع.إ” 29 عامًا، ميكانيكي سيارات، وتبين أن المتهم قتل عمه بواسطة آلة حادة، وذلك بتحريض من زوجته “س.م”، وهي ربة منزل، والتي أخبرته أن المجني عليه حاول التحرش بابنتها.

وجرى ضبط المتهم وزوجته، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.