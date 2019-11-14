مقتل 28 عاملًا أفغانيًّا في حادث سير مروع جنوب إيران

لقي 28 عاملًا أفغانيًّا مصرعهم وأصيب 21 آخرون، جراء حادث سير مروع جنوب شرق إيران، وفق المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبي خالدي.

وقال خالدي لوكالة أنباء ”إيلنا“ العمالية الإيرانية، إن ”حادث السير وقع في الطريق الرابط بين مدينتي سواران ـ خاش التابعتين لمحافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرق إيران“.

وأضاف أن ”الحادث نتج عن اصطدام حافلتي ركاب فجر اليوم؛ ما أسفر عن مقتل 28 شخصًا و21 آخرين، جميعهم من اللاجئين الأفغان في إيران“.

وتُعد إيران ضمن أسوأ البلدان في الوفيات بسبب حوادث السير، إلى جانب العراق، وتشاد، وليبيا، وإريتريا.

وقالت تقارير حكومية إيرانية في شهر آب/ أغسطس من العام 2017، إن ”البلاد فقدت 277 ألف شخص نتيجة حوادث السير خلال السنوات العشر الماضية“.

وتقدّر السلطات الإيرانية أن حوادث السير التي تشهدها البلاد تكلفها خسائر سنويًّا بـ 3 مليارات دولارات، وفقًا لتقرير نشره المعهد الإيراني للتأمين المركزي.